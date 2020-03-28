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Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводстве «Псковитянка» (ВИДЕО)

Пожарные спасли от огня дачный дом в садоводческом некоммерческом товариществе «Псковитянка» в Псковском районе 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Возгорание сарая в СНТ "Псковитянка"
    Фото: ПАИ
  • Возгорание сарая в СНТ "Псковитянка"
    Фото: ПАИ
  • Возгорание сарая в СНТ "Псковитянка"
    Фото: ПАИ
  • Возгорание сарая в СНТ "Псковитянка"
    Фото: ПАИ
  • Возгорание сарая в СНТ "Псковитянка"
    Фото: ПАИ
  • Возгорание сарая в СНТ "Псковитянка"
    Фото: ПАИ

В результате разведения костра на территории дачного участка загорелся сарай. Распространение огня угрожало жилому дому. Оперативно прибывшие пожарные вовремя ликвидировали возгорание. Сгорели инструменты собственника земельного участка, который поблагодарил пожарных за оперативную работу.

Фото ПАИ

При пожаре никто не пострадал. С 28 марта в Псковской области введен особый противопожарный режим, который, помимо прочего, запрещает разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях  садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ.

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