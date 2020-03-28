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Более 100 палов травы произошли в Псковской области с начала года

Фото Дарьи Хватковой

102 пала сухой травы на площади 118,8 га зарегистрировали в Псковской области в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что в течение пожароопасного периода 2019 года было зарегистрировано 1364 факта горения сухой травы, что в 6 раз превышает количество палов травы в 2018 году. «Была выжжена территория на площади 1141,872 га – это 1599 футбольных полей», – отметили в пресс-службе.

В 2020 году на территории региона уже зафиксированы 4 лесных пожара на площади 1,68 га. В 2019 году зарегистрировано 200 лесных пожаров на площади 429,933 га. В результате произошедших лесных пожаров ущерб составил 2 млн 558 тыс. 850 рублей.

В 2018 году первый пал сухой растительности был зафиксирован 7 апреля. В 2019 году - 14 марта. В 2020 году - 21 февраля.

С 28 марта на территории Псковской области установлен особый противопожарный режим.

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