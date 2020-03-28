Псковские школьники не будут учиться с 30 марта по 5 апреля
С 30 марта по 5 апреля в школах Пскова приостановили дистанционную форму обучения. Соответствующее постановление № 397 от 26 марта подписал глава городской администрации Александр Братчиков.
Обучение школьников приостановили в связи с распространением коронавирусной инфекции и объявлением следующей недели нерабочей.
Отмечается, что работу дошкольных образовательных учреждений в Пскове организуют с учетом установленных ограничений в период официальных нерабочих дней с 30 марта по 5 апреля.