Заполняемость поездов «Ласточка» упала до 33% из-за коронавируса

14:55, 29 марта 2020, ПАИ

Из-за распространения коронавирусной инфекции упала заполняемость поездов «Ласточка». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 29 марта во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Ежедневно получаю статистику, в среднем заполняемость поездов упала до 33-37%», - добавил губернатор, отметив, что останавливать железнодорожные поездки пока не планируется.

Ранее сообщалось, что было снижено количество авиарейсов из Пскова в Москву и Сочи.

«Сегодня самолеты заполнены меньше, чем на половину, необходим минимизировать перелеты в Москву, потому что она в зоне риска», - сказал глава региона.