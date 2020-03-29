Михаил Ведерников: До окончания особого режима медики инфекционной больницы должны получать двойную сумму

17:35, 29 марта 2020, ПАИ

В Псковской области до окончания особого режима медики должны получать двойную сумму. Соответствующее заявление сделал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время визита в псковскую инфекционную больницу.

«В инфекционном отделении от главного врача до уборщицы все должны получать двойную сумму, проконтролируйте, чтобы это не оклад был, - добавил Михаил Ведерников. – Важно, чтобы люди на руки получали 30 тысяч вместо 15 тысяч».

Ранее появилась информация, что в Пскове от коронавируса скончался один человек.