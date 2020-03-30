В Пскове задержали псковича с наркотиками у железнодорожных путей

09:22, 30 марта 2020, ПАИ

В областном центре транспортные полицейские задержали недалеко от железнодорожный путей 25-летнего местного жителя в тот момент, когда он делал тайники–закладки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского Линейного отдела МВД России на транспорте, при досмотре у мужчины обнаружили и изъяли оптовую партию вещества синтетического происхождения — 65 граммов мефедрона.

Полицейские выяснили, что задержанный приобрел 56 свертков с наркотиком через интернет, и планировал распространить их в родном городе через тайники-закладки.

Следственный отдел Псковского линейного отдела в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Санкцией этой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Полиция проверяет, причастен ли пскович к другим аналогичным преступлениям.

Ещё одному распространителю наркотиков из Великих Лук также грозит до 20 лет лишения свободы. Его задержали в конце прошлого года.