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Общество

Дмитрий Медведев призвал россиян не покидать дома без крайней необходимости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам по поводу пандемии нового коронавируса и начале нерабочей недели в стране, о которой ранее сообщил президент России Владимир Путин. Обращение появилось в Instagram политика.

«Ситуация с эпидемией коронавируса крайне серьёзная. Глава государства призвал всех нас к максимальной ответственности. К ответственности за себя, за своих родных, близких. Сейчас кому-то может показаться, что происходящее – какая-то игра, кино, наподобие такого голливудского триллера. Но это совсем не игра. Более полумиллиона человек в мире заболели. К сожалению, то, что сейчас происходит, - это реальная угроза для каждого из нас», - отметил Дмитрий Медведев.

Зампредседателя Совета безопасности РФ подчеркнул, что сейчас важно не поддаваться панике, и призвал россиян быть готовыми к разным вариантам развития событий вокруг пандемии. По его словам, важно не допустить худшего из сценариев, а для этого необходимо строго соблюдать введённые меры.

«Покидать квартиру или дачу стоит только в случае крайней необходимости. Используйте свободное время с пользой: пообщайтесь с близкими людьми, займитесь самообразованием, домашними делами, посмотрите кино, просто почитайте книги. Помните, что жизнь и здоровье ваших близких сейчас зависят от внимательного и заботливого отношения. И, что не менее важно, к себе», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

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