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Общество

В ПсковГУ студенты дистанционно создали интерактивный народный музей Победы

  • Музей Победы
    Фото: ПсковГУ
  • Музей Победы
    Фото: ПсковГУ
  • Музей Победы
    Фото: ПсковГУ

Студенты ПсковГУ создали свой Музей Победы, пополнить экспозицию которого может любой желающий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, студенты вместе с преподавателями дистанционно разработали план экспозиции. Сделали за четыре дня ремонт в помещении для музея, собираясь группами по три человека, чтобы как можно контактировать друг с другом в связи с коронавирусной пандемией.

Первыми экспонатами музея стали элементы обмундирования и предметы быта солдат из личной коллекции преподавателя Юрия Теренина – каски, гильзы, телефонные аппараты «ТАМ 52», рация «Север». 
Теперь студенты планируют создать на площадке музея коворкинг зону и сбор личных мультимедийных историй псковичей.

Для пополнения экспозиции студенты запустили акцию «Народный Музей Победы».  Все желающие могут передать в дар музею реликвию, связанную с Великой Отечественной войной, и с помощью студентов записать рассказ об этой вещи. Видео-рассказ будет размещен на YouTube канале ПсковГУ и  в социальных сетях.

В материалах музея будут использоваться доклады и презентации участников Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, что будет способствовать сохранению исторической памяти и тиражированию опыта ПсковГУ, полученного при реализации проекта «Без Срока Давности». 
Студенты планируют разработать как реальные, так и виртуальные экскурсии по своему музею и создать патриотические квест-программы.

Также в библиотеке ПсковГУ работает выставка «Общая история: Крым и Псковская губерния».

 

 

 

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