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Общество

«Яндекс» создал карту уровня самоизоляции жителей городов по аналогии с пробками

Скриншот карты

Карта уровня самоизоляции жителей городов была создана «Яндексом» по аналогии с сервисами по определению уровня пробок.

На карте представлены города и оценки уровня самоизоляции. Чем выше значение, тем лучше. 0 – на улице много людей, 5 – все сидят по домам.

Псков получил оценку 3,4, что составляет уровню «Большинство людей дома. И вы оставайтесь». Чуть ниже оценку получил Великий Новгород – 3.3, где меньше людей остаются дома. Оценку 3,1 получил Санкт-Петербург и Москва. В Минске показатели хуже – 2.0, что говорит о наличии большого количества людей на улицах. Самую высокую оценку получил Череповец (3.9), Улан-Удэ (3.8), а также Ангарск (3.7).

В Пскове еще 3 человека заразились коронавирусом. Дмитрий Медведев призвал россиян не выходить из дома без особой необходимости. 

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