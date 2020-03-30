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Общество

На границе Псковской области Россельхознадзор в марте проверил три миллиона цветов из 19 стран мира

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

С начала марта на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки» сотрудники Управления Россельхознадзора проверили почти три миллиона срезанных цветов и 296 тысяч растений в горшках, которые были выращены в 19 странах мира.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, все цветы были привезены из стран Прибалтики: Латвии и Литвы. Везли их на продажу в Москву и Санкт-Петербург.

Все растения успешно прошли фитосанитарный контроль и были отправлены в города России.

А в Себежском районе на российско-белорусском участке государственной границы в деревне Долосцы специалисты Управления Россельхознадзора запретили ввоз 36,72 тонн белково-витаминно-минеральной добавки для цыплят-бройлеров. 

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