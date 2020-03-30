Псковское отделение «Союза женщин России» призвало общественников помогать своим сотрудникам в связи с коронавирусом

15:24, 30 марта 2020, ПАИ

Псковское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» призвало общественные организации помогать своим бывшим и нынешним сотрудникам в связи с ситуацией распространение коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения.

«Псковское региональное отделение "Союз женщин России" приняло такое решение внутри организации - об оказании помощи членам организации, их семьям, их знакомым на территории Псковской области. За координацию действий отвечает руководитель каждого местного отделения СЖР, который может связаться как с нуждающимся, так и с органами власти, с медициной, а также подвести необходимые продукты», - отметили в пресс-службе.

В «Союзе женщин России» предложили каждой общественной организации, частным и государственным предприятиям, фирмам, службам, принять внутри своих правлений, советов решение о помощи своим нынешним и бывшим сотрудникам: «Ведь пенсионеры и ветераны, ваши бывшие работники, когда-то работали у вас, они потратили часть своей жизни, здоровья, души, работая в ваших отраслях. Поэтому, каждый пенсионер и ветеран должен знать, что в тяжелую минуту их отраслевые организации им не откажут, а помогут по мере необходимости в решении проблем».

«Мы уверены, что в настоящий момент все общественные организации могут подключиться к различным проблемам и помочь друг другу хотя бы в рамках своей организации, протянув руку помощи коллегам и их семьям. Пандемия короновируса – это вызов каждому человеку, независимо от его социального статуса, положения и возраста», - заключили в пресс-службе.

По данным на 30 марта в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек. О трёх новых случаях стало известно несколько часов назад.

Девятый пациент с подобным диагнозом скончался в городской больнице. У умершего с подтвержденным коронавирусом наблюдались тяжелые сопутствующие патологии в легких.