Проверки соблюдения условий самоизоляции проходят в Великих Луках

16:05, 30 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках для контроля за соблюдением режима самоизоляции великолучанами, прибывшими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проходят проверки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Контроль соблюдения условий самоизоляции осуществляют совместные бригады, куда входят сотрудники администрации Великих Лук, городского отдела внутренних дел и органов социальной защиты населения. Для обеспечения безопасности и сохранности здоровья всем участникам контрольных выездов выдаются средства индивидуальной санитарной защиты.

В ходе рейдов гражданам напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней с даты въезда на территорию России, а также об обязанности в случае появления в течение этого срока каких-либо симптомов коронавируса, сообщить об этом в медицинское учреждение либо по телефонам горячей линии +7 (800) 444-10-41, +7 (8112) 29-90-03.

Необходимость соблюдения режима самоизоляции гражданами, вернувшимися из-за границы, установлена постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», а также указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Согласно документам, прибывшие из зарубежных стран должно обеспечить себе изоляцию на дому в течение 14 дней со дня возвращения в Россию. При необходимости, на период самоизоляции следует взять больничный, без посещения врача. С 20 марта по 1 июля текущего года действуют временные правила оформления листков нетрудоспособности и выплаты пособий по больничным в связи с карантином (постановление правительства РФ от 18 марта 2020 года № 294).

Самоизоляция на дому завершается только по решению врача по истечении 14-дневного срока при отсутствии признаков заболевания, что подтверждается отрицательным результатом анализа.

Проверка соблюдения условий самоизоляции будет идти в течение всего установленного срока. При выявлении нарушений к нарушителям будут применяться меры административного или уголовного наказания.

По данным на 30 марта в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек. О трёх новых случаях стало известно несколько часов назад. Девятый пациент с подобным диагнозом скончался в городской больнице.