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Общество

ФОТОФАКТ: Трава горит между Стругами Красными и Владимирским Лагерем

Между Стругами Красными и Владимирским лагерем Стругокрасненского района произошло возгорание сухой травы возле железнодорожных путей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции районной газеты «Струги».

«Несмотря на то, что на улице не так и тепло, у пожарных сейчас жаркие денечки. И все это потому, что некоторые несознательные граждане не соблюдают введенный на территории области с 20 марта противопожарный период. Объясняем, объясняем людям, что нельзя поджигать сухую траву, но все равно находятся те, кому никакие правила не писаны», - отметили в газете.

В редакции также сообщили, что проезжавшая мимо на машине женщина увидела огонь и сообщила в пожарную часть.

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