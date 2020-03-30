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Общество

Пособие по безработице в России увеличили до 12 тысяч рублей

Фото Дарьи Хватковой

Правительство России на 2020 год увеличило максимальную выплату пособия по безработице до 12 130 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте. Минимальная величина пособия — 1500 рублей.

До этого максимальная выплата по безработице составляла 8 тысяч рублей, минимальная — 1500 рублей.

О том, что в стране надо увеличить пособие по безработице, заявил президент Владимир Путин при обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса 25 марта.

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