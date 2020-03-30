Пособие по безработице в России увеличили до 12 тысяч рублей
Правительство России на 2020 год увеличило максимальную выплату пособия по безработице до 12 130 рублей. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте. Минимальная величина пособия — 1500 рублей.
До этого максимальная выплата по безработице составляла 8 тысяч рублей, минимальная — 1500 рублей.
О том, что в стране надо увеличить пособие по безработице, заявил президент Владимир Путин при обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса 25 марта.