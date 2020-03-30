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Общество

Псковичи могут предложить, где лучше посадить сирень и барбарис на акции «Сад памяти»

Фото Дарьи Хватковой

На прошлой неделе рабочая группа в Псковской городской Думе определила, где и когда в Пскове будут посажены новые деревья в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы.

Как сообщили Псковскому агентству информации, псковичи также могут предложить свои места для высадки памятных деревьев. Предложения можно высылать на почту pressa@pskovgorod.ru с пометкой «Сад памяти» или высказать по телефону: 72-46-00.

Пока в городе выделены три места для посадки саженцев. Планируется 21 апреля посадить деревья на территории у детского сада «Кораблик» - между домом №26 по улице Коммунальной и дома №31,33 по Рижскому проспекту. 23 апреля высадить саженцы на зеленой зоне между детскими садами №48 «Лучик» на улице Западная, 4А, №50 «Красная шапочка» на улице Западной, 2Б и средней общеобразовательной школой №24 на улице Печорской, 3. А 24 апреля «Сад памяти» будет посажен на территории за Детской музыкальной школой №5» на улице Коммунальной, 48.

В рамках акции будут посажены саженцы сирени венгерской, жасмина, рябины, шаровидной ивы, краснолистного ореха, барбариса, боярышника, ели.

«Сад памяти» - общенародная инициатива, выдвинутая добровольческим движением «Волонтеры Победы». Планируется посадить 27 миллионов деревьев по стране в память о 27 миллионах человек, погибших во время Великой Отечественной войны.

В этой международной акции участвуют известные музыканты, актеры и общественные деятели — например, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Тимур Бекмамбетов.

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