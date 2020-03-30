Центр по борьбе с фейками о коронавирусе создали в России

18:02, 30 марта 2020, ПАИ

В России создан специальный коммуникационный центр по выявлению фейковых новостей о коронавирусе. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Центр будет работать в рамках правительственного координационного совета по борьбе с инфекцией. Его сотрудники будут заниматься постоянным сбором, обработкой, анализом и предоставлением полной и достоверной информации о распространении коронавируса и мерах по противодействию инфекции. Центр также будет доводить до федеральных, региональных, муниципальных властей, других органов и организаций информацию о нормативных правовых актах, принятых в рамках противодействию пандемии.

В задачи центра также входят популяризация рекомендаций по противодействию коронавируса, доказавших свою эффективность, мониторинг общественного мнения и обратной связи с гражданами.

По состоянию на 30 марта, в России диагностированы 1 тысяча 836 случаев заболевания коронавирусом. В Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек, еще 1 скончался.