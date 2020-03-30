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Общество

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв обратился к псковским предпринимателям (ВИДЕО)

«Только совместными усилиями нам удастся победить этот вирус и вернуться к нормальному ритму жизни», – обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв к представителям бизнеса в регионе в связи с распространением коронавируса. Об этом Псковскому агентству информации рассказал помощник бизнес-омбудсмена.

«Сложившаяся обстановка в мире, в нашей стране и даже регионе диктует свои правила, – подчеркнул Аркадий Мурылёв. – Сейчас каждый находится в сложной ситуации. Многие предприниматели оказались за этот короткий срок на грани закрытия, и все же я прошу вас в данное момент поставить на первое место ваше здоровье и здоровье окружающих вас людей».

Бизнес-омбудсмен рассказал, что в последние дни в его адрес поступает множество вопросов от предпринимателей о возможном графике работы торговых точек. «Коллеги, в связи с этим прошу вас принять все меры предосторожности и приостановить свою деятельность в соответствии с указами президента РФ и губернатора области», – отметил он.

«Мы ежедневно анализируем информацию о состоянии бизнеса в регионе, обрабатываем ваши обращения, предлагаем варианты поддержки на всех уровнях власти. Всю актуальную информацию вы можете найти на моем официальном сайте. В свою очередь вы можете сейчас помочь изменить ситуацию развития пандемии в Псковской области», – добавил Аркадий Мурылев.

По состоянию на 30 марта в регионе зафиксировано девять случаев заражения коронавирусом, включая один летальный случай в Пскове.

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