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Общество

Михаил Ведерников поручил рассмотреть возможность снижения налогов для бизнеса

Необходимо комплексно проработать вопрос компенсационных мер для представителей бизнеса, находящихся в зоне риска, а также рассмотреть возможность снижения налогов. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании со своими заместителями по факту распространения коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Губернатор обратил внимание на то, что расширение в регионе карантинных мероприятий – это нужная и правильная мера, которая позволит сдержать распространение COVID-19. К утверждению новых ограничений необходимо подходить чрезвычайно внимательно и осознанно, чтобы не нанести непоправимого урона региональной экономике, добавил он.

Михаил Ведерников подчеркнул, что без серьезной помощи федерального центра ужесточить карантинные мероприятия будет проблематично.

25 марта глав районов Псковской области призвали работать на упреждение в вопросах предотвращения распространения коронавируса нового типа. По состоянию на 30 марта в регионе зафиксировано 9 случаев заражения коронавирусом, включая один летальный случай в Пскове.

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