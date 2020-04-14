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11 палов травы произошло в Псковской области за сутки

11 палов сухой травы произошло в Псковской области 13 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Три пала зарегистрировали в Псковском районе, по два – в Островском и Великолукском районах, по одному – в Бежаницком, Куньинском, Невельском и Усвятском районах. Общая площадь возгорания составила 12,6 га.

Всего с начала 2020 года в регионе зарегистрировали 294 пала травы на площади 393 га.

С 28 марта в Псковской области действует особый противопожарный режим.

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