11 палов травы произошло в Псковской области за сутки
11 палов сухой травы произошло в Псковской области 13 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного ГУ МЧС России.
Три пала зарегистрировали в Псковском районе, по два – в Островском и Великолукском районах, по одному – в Бежаницком, Куньинском, Невельском и Усвятском районах. Общая площадь возгорания составила 12,6 га.
Всего с начала 2020 года в регионе зарегистрировали 294 пала травы на площади 393 га.
С 28 марта в Псковской области действует особый противопожарный режим.