«Колл-центр» и Пазолини: Юлия Пересильд посоветовала, что можно посмотреть и почитать на самоизоляции

10:33, 14 апреля 2020, ПАИ

Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд в прямом эфире передачи «Одни дома» телеканала «Кино ТВ» дала рекомендации для просмотра находящимся на вынужденной самоизоляции по коронавирусу гражданам. Вместе с ней в трансляции принял участие актер Андрей Бурковский («Звоните ДиКаприо»).

В частности, Юлия Пересильд предлагает начать просмотр сериалов с новинок. «До которых в обычном режиме руки не доходят», - пишут в Telegram-канале «Кино ТВ». Актриса посоветовала посмотреть отечественный сериал «Колл-центр».

При этом сама Юлия Пересильд руководствуется советом режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова посмотреть и прочитать то, что никогда больше не соберёшься: работы итальянского режиссера Пьера Паоло Пазолини, постановки Schaubühne и других театров в записи, виртуальные экскурсии по музеям.

Среди литературы Юлия Пересильд выделила роман «Благоволительницы» Джонатана Литтелла.

Ранее Юлия Пересильд стала участницей домашнего флешмоба актёрского объединения «Заячий стон» (в него входят четыре актёра Ленкома) под названием #РазделеныНоВместе. 11 апреля актриса выступила в пустом зале Большого театра в поддержку борющихся с коронавирусом врачей.