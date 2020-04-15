Верующим предложили осветить пасхальные куличи дома

10:35, 14 апреля 2020, ПАИ

Освещать куличи на Пасху предложили верующим дома. Рабочая группа при патриархе по координации деятельности в условиях распространения коронавируса рассказала, как будет совершаться освящение куличей, сообщает Интерфакс.

В связи с пандемией коронавируса верующие могут остаться дома и совершать благословение куличей и пасх самостоятельно. Для освещения кулича, пасхи, яиц и других пасхальных угощений можно трижды пропеть тропарь Пасхи «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав», а затем окропить снеди святой водой со словами «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции». Изменения коснулись парков, кладбищ и церквей, которые теперь посещать запрещено.