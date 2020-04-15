В России осталось три региона, где нет ни одного зараженного коронавирусом

10:57, 14 апреля 2020, ПАИ

Нет ни одного зараженного коронавирусом в трех регионах России. На данный момент коронавирус выявили в 82 регионах страны, сообщает РИА Новости.

Ни одного случая заражения не было выявлено в Республике Алтай, Ненецком округе и на Чукотке. По данным оперативного штаба, за сутки в стране произошло 2774 новых случая заражения коронавирусом в 51 регионе. При этом больше 85% новых заболевших младше 65 лет.

Ранее Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции», ужесточив режим самоизоляции. Псковичи теперь обязаны носить медицинские маски в общественных местах и на работе. Стадионы и спортплощадки теперь открыты только для занятий спортом.