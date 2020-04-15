На горячую линию Минпросвещения звонят с благодарностями педагогам за дистанционную работу

11:10, 14 апреля 2020, ПАИ

Впервые за время работы горячей линии Министерства просвещения России стали поступать благодарности педагогам и классным руководителям за организацию дистанционного обучения. Как сообщается на сайте министерства, с 18 марта на горячую линию поступило 10 488 звонков из всех регионов страны.

За последние сутки было 477 обращений. В 80% случаев звонят родители школьников. Их интересуют, правомерны ли домашние задания в таких объемах, а также требования по физической культуре, технологии и изобразительному искусству. Родители также спрашивают о регламенте выставления оценок и о том, будут ли отметки за эту четверть учитываться при годовой аттестации.

Обратиться за консультацией можно на горячую линию Минпросвещения России: 8 (800) 200-91-85.

Также горячая линия по дистанционному обучению работает в Псковской области: 8 (8112) 790-889. Как школы региона адаптировались к новому формату обучения, Псковскому агентству информации рассказывал председатель профильного комитета Александр Седунов. В связи с распространением коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил закончить учебный год для школьников раньше.