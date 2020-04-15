0
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

На горячую линию Минпросвещения звонят с благодарностями педагогам за дистанционную работу

Впервые за время работы горячей линии Министерства просвещения России стали поступать благодарности педагогам и классным руководителям за организацию дистанционного обучения. Как сообщается на сайте министерства, с 18 марта на горячую линию поступило 10 488 звонков из всех регионов страны.

За последние сутки было 477 обращений. В 80% случаев звонят родители школьников. Их интересуют, правомерны ли домашние задания в таких объемах, а также требования по физической культуре, технологии и изобразительному искусству. Родители также спрашивают о регламенте выставления оценок и о том, будут ли отметки за эту четверть учитываться при годовой аттестации.

Обратиться за консультацией можно на горячую линию Минпросвещения России: 8 (800) 200-91-85.

Также горячая линия по дистанционному обучению работает в Псковской области: 8 (8112) 790-889. Как школы региона адаптировались к новому формату обучения, Псковскому агентству информации рассказывал председатель профильного комитета Александр Седунов. В связи с распространением коронавирусной инфекции губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил закончить учебный год для школьников раньше.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО) Михаил Ведерников назвал риском для Псковской области близость трех государств на фоне пандемии Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в пяти районах Псковской области Пик распространения коронавируса в Псковской области ожидается в начале мая Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей Количество заразившихся коронавирусом людей в мире приближается к 2 миллионам Полицейские провели рейд по магазинам в Кунье ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома Музеи и зоопарки могут попасть в список пострадавших из-за пандемии отраслей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...