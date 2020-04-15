До 1373 выросло число заразившихся коронавирусом в Эстонии

11:12, 14 апреля 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Эстонии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 45, достигнув 1373 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1373 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 146 пациентов, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались четверо пожилых пациентов, всего за время пандемии скончался 31 человек, 115 пациентов были выписаны из больниц», - говорится в сообщении.

12 марта правительство Эстонии объявило о введении в стране чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, которое будет действовать до 1 мая. Закрыты школы, музеи и кинотеатры, также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты. Театральные представления, концерты и конференции отменены.

Количество заражённых коронавирусом выросло в Псковской области и достигло 23 человек. На данный момент проведено 4255 исследований. Госпитализирован 31 человек, в том числе с подозрением на коронавирус 6 человек. Выздоровели шесть человек, умерли трое - мужчина и женщина и пенсионер, скончавшийся вне лечебного учреждения.

12 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение ужесточить ограничительные меры и объяснил свою позицию негативной динамикой заболеваний.