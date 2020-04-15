1
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

До 1373 выросло число заразившихся коронавирусом в Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии число заразившихся коронавирусом увеличилось на 45, достигнув 1373 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на республиканский департамент здоровья.

«Вирус COVID-19 диагностировали у 1373 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 32 тысяч тестов на коронавирус. В больнице находятся 146 пациентов, из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки скончались четверо пожилых пациентов, всего за время пандемии скончался 31 человек, 115 пациентов были выписаны из больниц», - говорится в сообщении.

12 марта правительство Эстонии объявило о введении в стране чрезвычайного положения в связи с коронавирусом, которое будет действовать до 1 мая. Закрыты школы, музеи и кинотеатры, также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты. Театральные представления, концерты и конференции отменены.

Количество заражённых коронавирусом выросло в Псковской области и достигло 23 человек. На данный момент проведено 4255 исследований. Госпитализирован 31 человек, в том числе с подозрением на коронавирус 6 человек. Выздоровели шесть человек, умерли трое - мужчина и женщина и пенсионер, скончавшийся вне лечебного учреждения.

12 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение ужесточить ограничительные меры и объяснил свою позицию негативной динамикой заболеваний.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО) Михаил Ведерников назвал риском для Псковской области близость трех государств на фоне пандемии Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в пяти районах Псковской области Пик распространения коронавируса в Псковской области ожидается в начале мая Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей Количество заразившихся коронавирусом людей в мире приближается к 2 миллионам Полицейские провели рейд по магазинам в Кунье ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома Музеи и зоопарки могут попасть в список пострадавших из-за пандемии отраслей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...