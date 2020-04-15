«Яндекс.Карты» начнут показывать очереди в магазинах

11:30, 14 апреля 2020, ПАИ

Очередь в магазинах начнут показывать «Яндекс.Карты». Это позволит избежать скопления людей и соблюдать социальную дистанцию, сообщает РИА Новости.

К проекту подключились пока Москва и Санкт-Петербург. На карту были нанесены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 «Перекрестков». Компания приглашает к участию всех, кто хочет помогать клиентам выбирать наиболее оптимальное время для похода в магазин.

В России за сукти выявили 2774 случая коронавируса. В Псковской области также выросло количество зараженных, их колиечство составило 23.