Глава Пскова Елена Полонская выразила соболезнования родным и близким в связи со смертью Василия Рябикина

11:49, 14 апреля 2020, ПАИ

Глава Пскова Елена Полонская выразила соболезнования родным и близким в связи со смертью участника Сталинградской битвы Василия Рябикина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Ушел из жизни участник Сталинградской битвы Василий Васильевич Рябикин. 9 мая ему могло бы исполниться 97 лет. Символично, что его день рождения совпал с датой Победы в Великой Отечественной войне. Как он его ждал... Мы преклоняемся перед его мужеством, героизмом и стойкостью. Он подавал молодым пример неравнодушия, активной жизненной позиции, любви к Пскову, людям, родной стране. Василий Васильевич Рябикин, являясь участником Сталинградской битвы, прошел славный боевой путь, отмеченный многочисленными примерами проявления лучших человеческих качеств, истинного патриотизма и верности своему долгу, выстоял наперекор всему, приближая тем самым Великую победу. Участник ВОВ прожил яркую и насыщенную жизнь. Люди знали и ценили его за порядочность, справедливость, принципиальность, компетентность, умение найти верное решение. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказала Елена Полонская.

Василий Рябикин родился 9 мая 1923 года в Царицынской губернии (ныне Волгоградская область). Его призвали в армию в 1942 году в 20-летнем возрасте из Таджикистана, куда его раскулаченная семья была сослана. Василий Рябикин стал зенитчиком: служил в 679-ом зенитном артиллерийском полку командиром зенитного 85-мм орудия.

Боевым крещением для молодого бойца стал Сталинград. Здесь зенитчики отражали атаки вражеских штурмовиков и бомбардировщиков. За сбитый фашистский «Юнкерс» Василий Рябикин был награжден Орденом Славы III степени. Он не раз был на Мамаевом кургане, который превратился в командный пункт. В разгар битвы, когда фашисты почти заняли город, зенитчиков переправили на другой берег реки для борьбы с самолетами противника. После завершения Сталинградской битвы Рябикин с зенитным подразделением прошел Кавказ и Украину. На Днестре получил тяжелое ранение в правый глаз и в левую руку. На этом война для сержанта Рябикина закончилась.

В 1949 году Василий Васильевич переехал в Псков и многие годы трудился бухгалтером в дорожной отрасли.