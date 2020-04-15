До 655 увеличилось количество зараженных коронавирусом в Латвии

13:41, 14 апреля 2020, ПАИ

В Латвии до 655 человек увеличилось число зараженных коронавирусом. Еще у двух человек выявили коронавирус за минувшие сутки, сообщает РИА Новости.

Это самое низкое число выявления новых случаев заражения с 17 марта, когда в Латвии вступил в силу режим ЧС. Все международные пассажирские перевозки остановлены, массовые мероприятия запрещены, не работают образовательные учреждения и вузы.

В Эстонии количество заразившихся коронавирусом выросло до 1373. В Псковской области количество зараженных увеличилось до 23, за все время распространения вируса выздоровели 6 человек. 13 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ, ужесточив ограничительные меры. В частности, обязали носить медицинские маски.