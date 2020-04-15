Началась трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом

12:16, 15 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации в прямом эфире транслирует заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 15 апреля в администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Члены регионального оперативного штаба сообщат актуальные сведения по ситуации с коронавирусом в Псковской области, расскажут об исполнении необходимых мер по борьбе с коронавирусом, а также анонсируют ближайшие изменения.

В Псковской области подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализировано четыре человека, восемь человек выздоровели, четыре пациента скончались. Случаи заражения зарегистрированы в пяти районах Псковской области.