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Общество

Многодетная семья из Пскова победила в конкурсе, записав видео на самоизоляции

В Пскове многодетная семья победила в конкурсе, записав забавное видео в самоизоляции. Конкурс, призом в котором является  блюдо от ресторана «Розарио», проходил в Instagram-аккаунте Псковского агентства информации.

Псковичка Александра Туманенкова записала видео, принесшее победу в конкурсе. ФОТО: из личного архива героини.

Для участия необходимо было записать видео или выложить фото того, как весело и необычно вы проводите карантин. Самым креативным оказалось видео псковички Александры Туманенковой  с детьми. Победительница рассказала, что идею для записи видео взяли из интернета.

«Идея была не наша, мы решили поддержать», - рассказала Александра Туманенкова. Оказалось, что семья спортивная – 10-летние близняшки Злата и Владислава занимаются плаванием, посещают танцевальный класс в школе.

7-летний сын Ярослав занимается кикбоксингом и ходит в бассейн. Многодетная мама также спортивная – занимается бегом, волейболом.

«У девочек сразу получилось задуманное, - отметила Александра Туманенкова. – Сын тренировался весь день, на следующий день уже получилось».

На самоизоляции семье есть чем заняться – старшие дочери учатся дистанционно, сын играет и делает поделки, к тому же записывают веселые ролики.

Уже к сегодняшнему ужину семье Туманенковых ресторан «Розарио» доставил выигранное в конкурсе блюдо - жареные роллы.

Вместе весело не только записывать ролик, но и есть приз. ФОТО: из личного архива семьи.

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