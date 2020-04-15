В Псковской области любой нуждающийся в поддержке может получить помощь психолога
Псковский областной центр медицинской профилактики включился в дистанционную работу, чтобы поддержать жителей области и оказать психологическое сопровождение людей в условиях противоэпидемических мероприятий.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Общественной палаты Псковской области, уже организована работа групп онлайн-помощи.
Поговорить с психологом и получить такую помощь можно индивидуально, позвонив по мобильному телефону +7-900-999-09-31, медицинский психолог Ольга Евгеньевна Есева.
Также получить поддержку можно и по Скайпу: esolgaev. Медицинский психолог Елена Николаевна Антонова +79215018128.
С начала распространения эпидемии коронавируса в России более чем на треть выросло количество обращений к психиатрам, большинство из них поступают от мужчин. Также российские пары стали чаще ссориться во время самоизоляции.