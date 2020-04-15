ВОЗ: Пик пандемии коронавируса не пройден

17:36, 14 апреля 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что пик пандемии коронавируса пока не пройден. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис, пишет ТАСС.

По ее мнению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Европе «очень неоднозначная». Марграет Харрис рассказала, что в Италии и Испании отмечается «небольшое замедление» роста числа новых заболевших. Однако в других государствах «все еще наблюдается рост», в частности в Турции и Великобритании.

«Мы пока еще точно не наблюдаем пика [пандемии]», - добавила специалист.

В России коронавирусом заболели более 21 тысячи человек в 82 регионах. В Псковской области коронавирус подтвержден у 23 человек.