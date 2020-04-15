ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Дезинфекция улиц хлорсодержащим раствором в связи с распространением коронавирусной инфекции началась в Кунье 14 апреля, пишет районная газета «Пламя».
Специалисты МБУ «Куньяавтодор» обрабатывают тротуары и ограждения, автобусные остановки с павильонами, а также скамейки.
Дезинфекция улиц планируется и в других населенных пунктах муниципалитета. 17 апреля намечена обработка в Жижице и Каськове.
Отмечается, что обработку улиц будут проводить дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Первоочередное внимание уделят населенным пунктам с асфальтовым покрытием на улицах.