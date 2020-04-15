В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

07:25, 15 апреля 2020, ПАИ

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У умерших была двустороння пневмония, результаты на коронавирус также были положительными. Возраст погибших – от 29 до 80 лет. Как подчеркнули в штабе, у 29-летнего пациента был синдром Дауна, а большинство заболевших имели сопутствующие заболевания, такие как хронический бронхит, кардиосклероз, гипертония. Пять пациентов страдали сахарным диабетом. Один из умерших лечился в частном медицинском учреждении.

Всего в Москве на данный момент умерли 95 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

В Псковской области 14 апреля умер четвертый больной с коронавирусом. Количество заразившихся коронавирусом людей в мире приближается к 2 миллионам.