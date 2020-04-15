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Культура

Глава Минэкономразвития предложил признать зоопарки и музеи пострадавшими от коронавируса

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить зоопарки и музеи в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Об этом сообщает газета «Известия».

Работа музеев и зоопарков была приостановлена из-за ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, что повлекло существенное снижение доходов. Благодаря включению в список пострадавших отраслей музеи и зоопарки смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку.

По словам сопредседателя «Деловой России» Антона Данилова-Данильяна, музеи и зоопарки действительно несут убытки из-за ограничительных мер, но их оборот — копейки по сравнению с отраслями, смежными с теми, которые уже признали пострадавшими.

Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей могут снизить суммы задолженности по отсроченному кредиту. А большинство россиян готовы после самоизоляции работать шесть дней в неделю, а также в майские и новогодние праздники.

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