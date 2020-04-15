Большинство россиян готовы больше работать после самоизоляции

08:03, 15 апреля 2020, ПАИ

Большинство россиян готовы больше работать после окончания режима самоизоляции, чтобы наверстать упущенное. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследования сервиса Superjob.

Почти половина опрошенных согласны на шестидневную рабочую неделю, а две трети респондентов готовы работать в майские и январские каникулы. Больше всего готовы работать шесть дней в неделю молодые люди младше 25 лет и старше 45 лет.

Однако эксперты отметили, что такой трудовой порыв может оказаться бесполезным, если в стране не восстановится спрос не товары и услуги.

В России некоторые регионы не готовы брать на себя дополнительную финансовую нагрузку по преодолению экономического спада. А с начала распространения эпидемии коронавируса в России более чем на треть выросло количество обращений к психиатрам, большинство из них поступают от мужчин.