Из-за пропускного режима на въезде в Москву образовались многокилометровые пробки

09:46, 15 апреля 2020, ПАИ

На въездах в Москву образовались пробки после начала действия пропускной системы. Об этом пишет РБК.

Водители вынуждены стоять в многокилометровых пробках по несколько часов, пока сотрудники ГИБДД проверят наличие пропуска. Наиболее сильные заторы наблюдаются на въезде в южную часть Москвы.

Пропускная система в столице России начала действовать 15 апреля. Для тех, кто передвигается на личном и общественном транспорте, в том числе на такси, наличие пропуска обязательно.

В течение первых суток с начала оформления в Москве выдали 3,2 миллиона разрешений. 900 тысяч пропусков аннулировали из-за предоставления неверных данных.

Также утром из-за проверки пропусков появились очереди на входе в метро. По словам пользователей соцсетей, люди в очереди не соблюдают социальную дистанцию, а сама очередь продвигается медленно.