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Общество

Актер Павел Деревянко призвал жителей Псковской области сидеть дома

Актер Павел Деревянко обратился к жителям Псковской области с просьбой оставаться дома. Для этого он записал соответствующее видео.

«Дорогие друзья, жители Пскова и всей прекрасной, огромной Псковской области, мы сидим дома с моей женой Дашей и моей золовкой Машей», - рассказал Павел Деревянко, призвав всех оставаться дома.

Во время записи обращения супруга актера Дарья Мясищева продемонстрировала фигуру псковской рыбки.

«Сидите дома, пока нас эта гадость не обойдет стороной», - завершил обращение Павел Деревянко. Ранее к жителям Псковской области обращалась актриса Мария Кожевникова. С аналогичной просьбой к жителям региона обращался Гоша Куценко и Александр Ревва.

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