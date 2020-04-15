Более 3 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявили в России за сутки

10:37, 15 апреля 2020, ПАИ

На 15 апреля в России 24 тысячи 490 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших выросло на 3388 человек, сообщает «Медуза» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Также сообщается, что за сутки скончались 28 человек, у них был обнаружен коронавирус. С момента начала эпидемии COVID-19 в России умерли 198 человек. По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 14 апреля в России проведено более 1,517 миллиона тестов на коронавирус.

Ранее сообщалось, что количество бессимптомных носителей коронавируса возросло в России до 30%.

Накануне в Псковской области скончался четвертый пациент с коронавирусом. Всего в регионе 29 пациентов с подтвержденным случаем коронавируса.