Почти треть россиян болеют коронавирусом бессимптомно

09:29, 15 апреля 2020, ПАИ

Количество бессимптомных носителей коронавируса возросло в России до 30%. По ряду регионов число пациентов с бессимптомным коронавирусом достигает 50%, сообщает РИА новости.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Московской области эта цифра достигает 52%. Чем больше тестирований на коронавирус проводится, тем чаще выявляют тех, кто заболел, но у них нет никаких признаков инфекции. В начале марта в среднем по стране таких людей было порядка 10%, а сейчас это количество возросло до 30%.

У некоторых бессимптомных больных заболевание развивается очень быстро и переходит от легкого кашля до реанимации и аппарата ИВЛ, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

Михаил Ведерников заявил, что в Псковской области пик распространения заболевания ожидается в начале мая. Убытки от коронавируса в регионе могут составить 7 млрд рублей. Накануне в Псковской области скончался четвертый пациент с коронавирусом. Всего в регионе 29 пациентов с подтвержденным случаем коронавируса.