Храмы Псковской епархии проводят онлайн-богослужения Страстной седмицы и Пасхи
Онлайн проводят богослужения Страстной седмицы и Пасхи храмы Псковской епархии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В связи с угрозой распространения коронавируса, а также согласно указу губернатора Псковской области, все богослужения проходят в режиме видеотрансляций. Храмы закрыты для посещения прихожанами, но за их дверьми продолжаются все богослужения с участием священнослужителей.
Расписание трансляций богослужений на Страстную седмицу и Пасху:
16 апреля
Великий Четверг
10:00 - Великая вечерня с Божественной литургией святителя Василия Великого
18:00 - Утреня Великой Пятницы с чтением 12 страстных Евангелий
17 апреля
Великая Пятница
8:00 - Царские часы
15:00 - Великая вечерня с выносом Святой Плащаницы
18:00 - Утреня Великой Субботы с чином Погребения Плащаницы
18 апреля
Великая Суббота
10:00 - Вечерня Великой Субботы с литургией святителя Василия Великого
19 апреля
Светлое Христово Воскресенье. ПАСХА
0:00 - Светлая Пасхальная заутреня и Пасхальная Божественная литургия
Прямые трансляции можно посмотреть на сайте епархии, а также на Youtube-канале Псковской епархии.