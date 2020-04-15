В Великих Луках принимаются все меры по противодействию распространению коронавируса

13:26, 15 апреля 2020, ПАИ

В Великих Луках, как и в Пскове, принимаются все меры, чтобы не дать распространиться коронавирусу и помочь горожанам. Как рассказала по видеосвязи представитель администрации Великих Лук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 15 апреля в администрации Псковской области, в Великих Луках организованы посты ГИБДД, полиция провела 1300 контрольных проверок людей на предмет соблюдения ими мер изоляции. Семь машин обрабатывают улицы и остановки города.

Также в Великих Луках на четырех предприятиях шьют по 3000 масок в день. В городе работают 78 волонтеров.

В Псковской области полицию перевели на усиленный режим несения службы.