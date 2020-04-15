Как город Остров борется с распространением коронавируса

14:18, 15 апреля 2020, ПАИ

В Острове проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал глава Островского района Дмитрий Быстров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 15 апреля в администрации Псковской области.

«Работает волонтёрский отряд по раздаче масок, доставке продуктов. Также отделение «Единой России» провело рейды в магазинах, аптеках, проводит беседы среди населения. Информация о профилактике и все контактные телефоны служб есть на сайте администрации. По работе с МВД два гражданина находятся на контроле, 7 - на самоизоляции на контроле, на контроле также 57 водителей международного транспорта, 24 из которых на двухнедельном карантине. По этой категории людей хочу добавить, что при обзвоне люди не всегда идут на контакт, не дают информацию. Надо подумать, может, привлекать дополнительные службы», - отчитался Дмитрий Быстров.

Глава района заметил, что блокпосты в районе работают с 31 марта. Раньше пять постов перекрывали район со всех сторон, сейчас перекрыта только федеральная трасса. Он попросил губернатора привлечь другие службы для организации постов, так как люди работают на износ.

Проводит работу администрация и среди населения.

«Администрация района провела 254 беседы, направила 18 писем гражданам старше 65 лет, которые продолжают выходить на улицу. Проводится проверка по нахождению несовершеннолетних на улице без родителей, уже составлено 13 протоколов по нарушителям. С 21 малообеспеченной семьей проведены беседы, им вручили маски», - отметил Дмитрий Быстров.

С 6 апреля началась дезинфекция улиц в границах Острова, с 10 апреля начали обрабатывать остановки. Администрация договорилась с гарнизоном о химзащите, они будут помогать. Также проводится дезинфекция подъездов, администрация закупила одну тысячу масок, чтобы раздать многодетным семьям, сотрудникам полиции, волонтерам и тем, кто активно работает с населением.

«Ограничен вход в парки специальными лентами, но предстоит большая работа на выходных, поскольку в воскресенье (празднуется Пасха – прим. ред.) народ все равно пойдет на кладбище», - заметил Дмитрий Быстров. Также глава района попросил губернатора «заполнить информационный вакуум»: вчера губернатор написал в своем Instagram, что у двоих жителей района подозревают коронавирус, а местный Роспотребнадзор и больница – не в курсе. А на администрацию обрушился шквал звонков от взволнованных жителей.

В свою очередь губернатор Михаил Ведерников отметил, что постов сейчас в области достаточно и задачи они выполняют.

«С учетом предстоящих выходных прошу сосредоточить внимание на патрулировании улиц, проводить разъяснительные работы, а если будут злостные нарушители, то уже принимать меры воздействия. Главная опасность сейчас не в транспорте, который ездит между районами, а в тех людях, которые выходят на улицу и создают места скопления людей», - отметил губернатор.

В Псковской области, в том числе и в Острове, планируется привлечь военных для дезинфекции городов.