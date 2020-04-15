Больной коронавирусом может заразить до шести человек

14:33, 15 апреля 2020, ПАИ

«Только благодаря всем принятым нами мерам мы получаем в регионе плавное поступление вновь заболевших пациентов. Если мы ситуацию упустим, все это пойдет, как снежный ком», - заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире ПАИ-live 15 апреля.

Руководитель профильного комитета заметила, что один пациент может заразить коронавирусом от трех до шести человек в зависимости от того, насколько плотное у него окружение. Более того, радиус распространения вируса является достаточно большим.

В связи с этим Марина Гаращенко призывает псковичей оставаться дома, а выходить на улицу только в случае крайней необходимости: в магазин за продуктами или для выгула собаки. Чтобы взрывная волна заболевания коронавирусом в Псковской области прошла по мягкому сценарию, необходимо проявить осторожность, бдительность и сознательность.