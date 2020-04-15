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Общество

Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу

Жена умершего от коронавируса псковича призывает горожан не выходить на улицу. Сегодня, 15 апреля, женщину, у которой также обнаружили коронавирус, выписали из инфекционного отделения городской больницы.

«Не ходите в людные места. Старайтесь не делать этого, пока не пройдёт пик вируса, пока не пройдёт эта неизвестная болезнь, которую фактически не знают, как лечить, лечат как получается по большей степени, но не всегда хорошо. Вы знаете, статистика определённая есть», - сказала бывшая пациентка больницы.

В ближайшее время на сайте Псковского агентства информации появится эксклюзивный материал на эту тему.

На данный момент в Псковской области зарегистрировано 32 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Выздоровели восемь псковичей. Умерли пятеро пациентов.

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