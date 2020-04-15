Псковичей не будут штрафовать за просроченные паспорта и права во время самоизоляции

16:04, 15 апреля 2020, ПАИ

Жителям Псковской области не нужно нарушать режим самоизоляции из-за истечения срока действия документов. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Псковской области, штрафовать за просроченные водительские права и паспорта во время карантина не будут.

В полиции предупреждают, что это послабление действует только в том случае, если срок действия документа закончился именно в период действия ограничений и запретов, установленных указом губернатора.

На заседании оперативного штаба Псковской области начальник областного управления МВД Алексей Овсянников отмечал, что псковичам не следует волноваться по поводу документов и нарушать режим самоизоляции, чтобы продлить срок действия паспорта или прав или заменить их.