Соблюдение режима самоизоляции гражданами проверила полиция в Пскове

17:30, 15 апреля 2020, ПАИ

15 апреля в Пскове в Финском парке полиция провела рейд, проверив соблюдение гражданами режима самоизоляции и запрета посещения публичных мест. Вместе с представителями ведомства в выезде принял участие корреспондент Псковского агентства информации.

Остановленный стражами порядка пскович предпенсионного возраста на вопрос об ограничительных мерах ответил, что не слышал об указе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, добавив, что не смотрит телевизор. Полицейские проинформировали его о том, что за нарушения указа введены штрафы.

«Проводим с гражданами разъяснительную работу в ежедневном режиме. Граждане у нас в Пскове в общем дисциплинированы, стараются соблюдать все предписанные ограничения, предусмотренные указом губернатора. Тех граждан, у кого нет масок, мы предупреждаем, что в случае, если подобное нарушение повторится, они понесут административную ответственность. Мы говорим им, что это серьезная ответственность, штрафные санкции значительные. В целом обстановка в Пскове сохраняется благоприятная, будем продолжать работу в том же режиме. Не все знают об ограничениях, ссылаются на то, что не смотрят телевизор, в основном это граждане пожилого возраста», - рассказала представитель полиции.

«Детям вообще запрещено выходит на улицу. Про это каждый день говорим родителям. В основном они относятся с пониманием, у нас граждане законопослушные, но есть те, которые ненормально реагируют. К таким родителям применяется административная ответственность», - добавила она.

В Псковской области ввели режим самоизоляции: выходить из дома жители города могут только в случае реальной необходимости. Парки и скверы в Пскове оцепили лентами.