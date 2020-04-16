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Общество

Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»

15 апреля губернатор Псковской области внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», статьями 6 и 12 закона области от 04 мая 2008 года № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предписанием главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А. В. от 15 апреля 2020 года № 226, на основании распоряжения администрации области от 5 марта 2020 года № 133-р «О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «от 13 апреля 2020 года № 220» дополнить словами «, от 15 апреля 2020 года № 226»;

2) подпункт «д» подпункта 4 пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«передвижения в целях, связанных с содержанием сельскохозяйственных животных, домашней птицы, медоносных пчел;»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организации (работодатели), указанные в дополнительном перечне организаций (работодателей и их работников), осуществляющих деятельность на территории Псковской области, на которые не распространяется действие пункта 1 указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID -19)», утвержденном постановлением администрации области от 3 апреля 2020 года № 95, обязаны соблюдать условия осуществления деятельности, установленные указанным постановлением администрации области (далее - постановление администрации области от 3 апреля 2020 года № 95), и выполнять требования, установленные подпунктами 6, 6.1 пункта 2, пунктами 4 и 7 настоящего указа.»;

4) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:

«24.1. Установить, что пунктами 2, 3, 5 и 7 настоящего указа, постановлением администрации области от 3 апреля 2020 года № 95 установлены обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения на территории Псковской области при введенном в Псковской области режиме повышенной готовности.»;

5) перечень непродовольственных товаров первой необходимости, приведенный в приложении № 1, дополнить пунктом 20 следующего содержания:

«20. Табачная продукция.».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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