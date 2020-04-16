Какие организации в Псковской области работают во время карантина

20:43, 15 апреля 2020, ПАИ

Президент Владимир Путин установил в России нерабочие дни до 30 апреля. Сначала исключение составили аптеки и магазины, торгующие продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, организации, осуществляющие неотложную помощь, предприятия сферы ЖКХ, транспорт и некоторые другие.

Регионы наделены властью расширять перечень исключений, исходя из потребностей жителей и эпидемиологической обстановки.

15 апреля губернатор Псковской области внес изменения в постановление администрации, определяющее список организаций, которым разрешено работать. Теперь в перечне документа, опубликованного на сайте нормативных правовых актов региона, 26 пунктов.

Какие организации работают в Псковской области

1. Государственные учреждения службы занятости населения.

2. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (прием граждан исключительно по предварительной записи).

3. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (прием граждан исключительно по предварительной записи).

4. Организации строительства.

5. Организации технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств.

6. Организации технической помощи на дорогах.

7. Мойки автотранспортных средств.

8. Организации предоставления услуг стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий (в помещении должны находиться не более четырех человек, включая работников организации).

9. Организации ветеринарной деятельности (в помещении должны находиться не более четырех человек, включая работников организации).

10. Государственные учреждения, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор, федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

11. Организации лесоводства и лесозаготовок.

12. Организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, бахил, халатов и иных средств индивидуальной защиты).

13. Организации, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и нежилых помещений.

14. Организации обрабатывающих производств.

15. Организации добычи полезных ископаемых.

16. Организации, оказывающие парикмахерские и косметические услуги (прием исключительно по предварительной записи, в помещении должны находиться не более четырех человек, включая работников организации).

17. Нотариусы (прием исключительно по предварительной записи, в помещении должны находиться не более четырех человек, включая работников организации).

18. Работники, замещающие в органах государственной власти Псковской области должности, не отнесенные к должностям государственной гражданской службы Псковской области (по решению руководителя соответствующего органа государственной власти).

19. Организации, оказывающие банковские услуги юридическим лицам.

20. Организации, изготавливающие фотографии на документы (прием исключительно по предварительной записи, в помещении должны находиться не более четырех человек, включая работников организации).

21. Организации, выполняющие архитектурные, проектные, инженерные работы, инженерные изыскания.

22. Организации, осуществляющие кадастровую деятельность.

23. Организации, осуществляющие деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества, государственной кадастровой оценке недвижимого имущества.

24. Спортивные клубы, фитнес-клубы, фитнес-центры (исключительно в режиме проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе).

25. Организации, осуществляющие деятельность по ремонту одежды, ремонту обуви, ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, ремонту коммуникационного оборудования, ремонту электронной бытовой техники, ремонту бытовых приборов, ремонту бытовых осветительных приборов, ремонту домашнего и садового инвентаря, ремонту металлической галантереи, ремонту и изготовлению ключей (в помещении могут находиться не более четырех человек, включая работников организации).

26. Организации, осуществляющие производственный охотничий контроль.

В Псковской области введен режим самоизоляции: граждане могут выходить на улицу в случае крайней необходимости - на работу, для выгула собаки или в ближайшие магазин и аптеку.