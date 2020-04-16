В Псковской области разрешили работать ремонту обуви, техники и ателье

17:29, 15 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области расширили перечень организаций, которым разрешено работать в условиях карантина. Новая редакция постановления администрации области от 15 апреля появилась на сайте нормативных правовых актов региона.

При условии нахождения в помещении не более четырех человек возобновить работу смогут ателье по ремонту одежды, организации, осуществляющие ремонт обуви, бытовой техники, компьютерного оборудования, а также мастерские по изготовлению ключей.

Также работать могут организации, осуществляющие производственный охотничий контроль.

Деятельность включенных в перечень компаний и организаций разрешена только при неукоснительном соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, предписанных указом губернатора.

15 апреля губернатор Псковской области также внес изменения в указ по борьбе с коронавирусом. Новая редакция разрешает жителям области выходить из дома, чтобы выпасти коров и коз, ухаживать за домашней птицей или пасекой. Кроме того, перечень непродовольственных товаров первой необходимости дополнила табачная продукция.