«Однажды в… Голливуде» признали лучшим фильмом для домашнего просмотра

22:06, 15 апреля 2020, ПАИ

Определены победители премии Home Media Awards. Список лучших кинокартин опубликован на сайте Media Play, пишет Lenta.ru.

Главный приз получил фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

Сериал «Игра престолов» (все его сезоны) признали главным изданием года, а также лучшим релизом в жанре фэнтези. Также кино отметили за лучшее аудиовизуальное качество среди сериалов.

Лучшим иностранным фильмом стала лента Хирокадзу Корээды «Магазинные воришки», лучшим мультфильмом - «История игрушек 4», мюзиклом - «Рокетмен».

Сразу четыре награды получил боевик Роберта Родригеса «Алита: Боевой ангел». Фильм признали лучшим фантастическим релизом, лучшим фильмом года среди фанатов, лучшим 4K Ultra HD blu-ray-изданием и лучшим 3D blu-ray-диском.

«Однажды в… Голливуде» собрал летом 2019 года в российском прокате один миллиард рублей. Фильм триумфально вернувшегося в кинематограф Тарантино после 4-летнего перерыва оценил наш кинообозреватель Муслим Камалов, читайте рецензию здесь >>>.